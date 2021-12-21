За минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилася вдвічі - 6 029 осіб

08:24 21 грудень Київ, Україна

Кількість інфікованих коронавірусом за минулу добу порівняно з попередньою збільшилася більш ніж у 2 рази. Медики діагностували вірус у 6029 осіб.



Також коронавірус виявлено у 390 дітей та 180 працівників охорони здоров'я.



Максимальна кількість нових випадків зараження діагностована у Києві та області, а також у Закарпатській, Запорізькій, Волинській та Черкаській областях.



У МОЗ повідомили про 1 061 госпіталізацію, 346 летальних наслідків та 18 850 одужалих українців.



