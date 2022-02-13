За минулу добу інфікувалися COVID майже 5 000 українців

08:39 21 травень Київ, Україна

У МОЗ розповіли, скільки нових випадків інфікування коронавірусом в Україні зафіксовано на ранок 21 травня - 4 984 випадки. Серед захворілих 278 дітей і 97 медпрацівників, як бачимо, захворюваність серед медпрацівників істотно скоротилася.



Також за минулу добу



госпіталізовані - 1 785 осіб;

виписані з лікарень - 2 305 осіб;

летальних випадків - 202;

одужали - 12 845 осіб;

здійснено тестувань за добу - 62 577 (в тому числі методом ПЛР - 26 154, методом ІФА - 11 454) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 969.



За весь час пандемії в Україні



захворіли - 2 175 382 особи;

одужали - 1 929 039 осіб;

летальних випадків - 49 101;

проведення ПЛР-тестів - 9 970 045.