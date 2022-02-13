За минулу добу інфікувалися COVID майже 5 000 українців

У МОЗ розповіли, скільки нових випадків інфікування коронавірусом в Україні зафіксовано на ранок 21 травня - 4 984 випадки. Серед захворілих 278 дітей і 97 медпрацівників, як бачимо, захворюваність серед медпрацівників істотно скоротилася.
Також за минулу добу
госпіталізовані - 1 785 осіб;
виписані з лікарень - 2 305 осіб;
летальних випадків - 202;
одужали - 12 845 осіб;
здійснено тестувань за добу - 62 577 (в тому числі методом ПЛР - 26 154, методом ІФА - 11 454) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 969.
Також за минулу добу
госпіталізовані - 1 785 осіб;
виписані з лікарень - 2 305 осіб;
летальних випадків - 202;
одужали - 12 845 осіб;
здійснено тестувань за добу - 62 577 (в тому числі методом ПЛР - 26 154, методом ІФА - 11 454) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 24 969.
За весь час пандемії в Україні
захворіли - 2 175 382 особи;
одужали - 1 929 039 осіб;
летальних випадків - 49 101;
проведення ПЛР-тестів - 9 970 045.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 453 випадки;
Вінницька область - 134 випадки;
Волинська область - 170 випадків;
Дніпропетровська область - 405 випадків;
Донецька область - 408 випадків;
Житомирська область - 117 випадків;
Закарпатська область - 47 випадків;
Запорізька область - 354 випадки;
Івано-Франківська область - 85 випадків;
Київська область - 348 випадків;
Кіровоградська область - 66 випадків;
Луганська область - 56 випадків;
Львівська область - 269 випадків;
Миколаївська область - 214 випадків;
Одеська область - 201 випадок;
Полтавська область - 183 випадки;
Рівненська область - 236 випадків;
Сумська область - 191 випадок;
Тернопільська область - 122 випадки;
Харківська область - 299 випадків;
Херсонська область - 154 випадки;
Хмельницька область - 121 випадок;
Черкаська область - 139 випадків;
Чернівецька область - 77 випадків;
Чернігівська область - 135 випадків.
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