За минулу добу COVID-19 інфікувалися 6 792 українці

09:00 15 березень Київ, Україна

На ранок 15 березня в Україні зареєстровано 6 792 нових випадки зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 326 дітей і 109 працівників охорони здоров'я.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



За минулу добу⤵️



▪️госпіталізовані - 2 497 осіб;

▪️виписані з лікарні - 1 178 осіб;

▪️летальних випадків - 130;

▪️одужали - 3 491 особа;



За весь час пандемії в Україні⤵️



🔺захворіли - 1 467 548 осіб;

🔺одужали - 1 226 007 осіб;

🔺летальних випадків - 28 433;

🔺проведено ПЛР-тестувань - 7 377 404.



Статистика захворюваності по регіонах:



Київ - 313

Вінницька область - 426

Волинська область - 129

Дніпропетровська область - 439

Донецька область - 85

Житомирська область - 778

Закарпатська область - 333

Запорізька область - 61

Івано-Франківська область - 330

Київська область - 464

Кіровоградська область - 10

Луганська область - 19

Львівська область - 552

Миколаївська область - 310

Одеська область - 407

Полтавська область - 165

Рівненська область - 111

Сумська область - 197

Тернопільська область - 274

Харківська область - 373

Херсонська область - 53

Хмельницька область - 329

Черкаська область - 144

Чернівецька область - 396

Чернігівська область - 94