За минулу добу COVID-19 інфікувалися 6 792 українці

На ранок 15 березня в Україні зареєстровано 6 792 нових випадки зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 326 дітей і 109 працівників охорони здоров'я.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
За минулу добу⤵️
▪️госпіталізовані - 2 497 осіб;
▪️виписані з лікарні - 1 178 осіб;
▪️летальних випадків - 130;
▪️одужали - 3 491 особа;
За весь час пандемії в Україні⤵️
🔺захворіли - 1 467 548 осіб;
🔺одужали - 1 226 007 осіб;
🔺летальних випадків - 28 433;
🔺проведено ПЛР-тестувань - 7 377 404.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 313
Вінницька область - 426
Волинська область - 129
Дніпропетровська область - 439
Донецька область - 85
Житомирська область - 778
Закарпатська область - 333
Запорізька область - 61
Івано-Франківська область - 330
Київська область - 464
Кіровоградська область - 10
Луганська область - 19
Львівська область - 552
Миколаївська область - 310
Одеська область - 407
Полтавська область - 165
Рівненська область - 111
Сумська область - 197
Тернопільська область - 274
Харківська область - 373
Херсонська область - 53
Хмельницька область - 329
Черкаська область - 144
Чернівецька область - 396
Чернігівська область - 94
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