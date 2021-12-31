За минулу неділю в Україні зареєстровано 5 062 нових випадки інфікування

За неділю, 25 квітня, у країні зафіксовано спад захворюваності - всього 5 062 нових випадки інфікування.
Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в понеділок, 26 квітня.
Це набагато менше вчорашнього показника заражень і, швидше за все, пов'язано з вихідними днями в країні.
Це набагато менше вчорашнього показника заражень і, швидше за все, пов'язано з вихідними днями в країні.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 030 333 особи, 42 518 пацієнтів померли, 1 579 438 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:
Київ - 256 випадків;
Вінницька область - 60 випадків;
Волинська область - 198 випадків;
Дніпропетровська область - 676 випадків;
Донецька область - 265 випадків;
Житомирська область - 192 випадки;
Закарпатська область - 41 випадок;
Запорізька область - 135 випадків;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 305 випадків;
Кіровоградська область - 203 випадки;
Луганська область - 45 випадків;
Львівська область - 311 випадків;
Миколаївська область - 375 випадків;
Одеська область - 397 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 144 випадки;
Сумська область - 182 випадки;
Тернопільська область - 207 випадків;
Харківська область - 313 випадків;
Херсонська область - 80 випадків;
Хмельницька область - 40 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 96 випадків;
Чернігівська область - 114 випадків.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 030 333 особи, 42 518 пацієнтів померли, 1 579 438 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:
Київ - 256 випадків;
Вінницька область - 60 випадків;
Волинська область - 198 випадків;
Дніпропетровська область - 676 випадків;
Донецька область - 265 випадків;
Житомирська область - 192 випадки;
Закарпатська область - 41 випадок;
Запорізька область - 135 випадків;
Івано-Франківська область - 44 випадки;
Київська область - 305 випадків;
Кіровоградська область - 203 випадки;
Луганська область - 45 випадків;
Львівська область - 311 випадків;
Миколаївська область - 375 випадків;
Одеська область - 397 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 144 випадки;
Сумська область - 182 випадки;
Тернопільська область - 207 випадків;
Харківська область - 313 випадків;
Херсонська область - 80 випадків;
Хмельницька область - 40 випадків;
Черкаська область - 277 випадків;
Чернівецька область - 96 випадків;
Чернігівська область - 114 випадків.
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