За минулу неділю в Україні зареєстровано 5 062 нових випадки інфікування

08:36 26 квітень Київ, Україна

За неділю, 25 квітня, у країні зафіксовано спад захворюваності - всього 5 062 нових випадки інфікування.





Це набагато менше вчорашнього показника заражень і, швидше за все, пов'язано з вихідними днями в країні. Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці в понеділок, 26 квітня.Це набагато менше вчорашнього показника заражень і, швидше за все, пов'язано з вихідними днями в країні.

"Зокрема, захворіли 221 дитина і 54 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 061 особа; летальних випадків - 195; видужали - 6 910 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.



Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок понеділка склала 2 030 333 особи, 42 518 пацієнтів померли, 1 579 438 осіб одужали.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах на добу:



Київ - 256 випадків;

Вінницька область - 60 випадків;

Волинська область - 198 випадків;

Дніпропетровська область - 676 випадків;

Донецька область - 265 випадків;

Житомирська область - 192 випадки;

Закарпатська область - 41 випадок;

Запорізька область - 135 випадків;

Івано-Франківська область - 44 випадки;

Київська область - 305 випадків;

Кіровоградська область - 203 випадки;

Луганська область - 45 випадків;

Львівська область - 311 випадків;

Миколаївська область - 375 випадків;

Одеська область - 397 випадків;

Полтавська область - 106 випадків;

Рівненська область - 144 випадки;

Сумська область - 182 випадки;

Тернопільська область - 207 випадків;

Харківська область - 313 випадків;

Херсонська область - 80 випадків;

Хмельницька область - 40 випадків;

Черкаська область - 277 випадків;

Чернівецька область - 96 випадків;

Чернігівська область - 114 випадків.