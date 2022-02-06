За минулу неділю в країні 2136 нових випадків коронавірусу

08:26 17 травень Київ, Україна

Традиційний спад діагностики коронавірусних хворих на вихідних показав 2136 нових випадків інфікування.





За вчора захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.



За добу:



госпіталізували 1260 осіб;

померли 109 осіб;

одужали 6869 осіб.

За вчора зробили 17 306 тестів на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944). Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.За вчора захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.госпіталізували 1260 осіб;померли 109 осіб;одужали 6869 осіб.За вчора зробили 17 306 тестів на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944).



За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 156 000 осіб;

одужали - 1 864 593 особи;

летальних випадків - 48 184;

проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.



Напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.



Кількість захворювань в регіонах на добу:



м. Київ - 102 випадки;

Вінницька область - 37 випадків;

Волинська область - 102 випадки

Дніпропетровська область - 134 випадки;

Донецька область - 190 випадків;

Житомирська область - 93 випадки;

Закарпатська область - 10 випадків;

Запорізька область - 98 випадків;

Івано-Франківська область - 42 випадки;

Київська область - 97 випадків;

Кіровоградська область - 4 випадки;

Луганська область - 10 випадків;

Львівська область - 104 випадки;

Миколаївська область - 122 випадки;

Одеська область - 134 випадки;

Полтавська область - 62 випадки;

Рівненська область - 182 випадки;

Сумська область - 137 випадків;

Тернопільська область - 59 випадків;

Харківська область - 89 випадків;

Херсонська область - 114 випадків;

Хмельницька область - 12 випадків;

Черкаська область - 113 випадків;

Чернівецька область - 59 випадків;

Чернігівська область - 30 випадків.