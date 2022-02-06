За минулу неділю в країні 2136 нових випадків коронавірусу

Традиційний спад діагностики коронавірусних хворих на вихідних показав 2136 нових випадків інфікування.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За вчора захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.
За добу:
госпіталізували 1260 осіб;
померли 109 осіб;
одужали 6869 осіб.
За вчора зробили 17 306 тестів на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944).
За вчора захворіли 104 дитини і 47 медпрацівників.
За добу:
госпіталізували 1260 осіб;
померли 109 осіб;
одужали 6869 осіб.
За вчора зробили 17 306 тестів на коронавірус (зокрема, методом ПЛР - 9966, методом ІФА - 1396, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5944).
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 156 000 осіб;
одужали - 1 864 593 особи;
летальних випадків - 48 184;
проведено ПЛР-тестів - 9 851 754.
Напередодні найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
м. Київ - 102 випадки;
Вінницька область - 37 випадків;
Волинська область - 102 випадки
Дніпропетровська область - 134 випадки;
Донецька область - 190 випадків;
Житомирська область - 93 випадки;
Закарпатська область - 10 випадків;
Запорізька область - 98 випадків;
Івано-Франківська область - 42 випадки;
Київська область - 97 випадків;
Кіровоградська область - 4 випадки;
Луганська область - 10 випадків;
Львівська область - 104 випадки;
Миколаївська область - 122 випадки;
Одеська область - 134 випадки;
Полтавська область - 62 випадки;
Рівненська область - 182 випадки;
Сумська область - 137 випадків;
Тернопільська область - 59 випадків;
Харківська область - 89 випадків;
Херсонська область - 114 випадків;
Хмельницька область - 12 випадків;
Черкаська область - 113 випадків;
Чернівецька область - 59 випадків;
Чернігівська область - 30 випадків.
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