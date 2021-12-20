За минулу неділю інфікувалися коронавірусом 7 856 українців

В Україні зафіксовано традиційний понеділковий спад інфікування, за минулу добу в країні захворіли на коронавірус 7 856 осіб.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов в понеділок, 12 квітня.
Напередодні госпіталізували 2770 осіб, померли 287 українців, одужали 5355 осіб.
З початку пандемії в Україні захворіли 1861105 осіб, видужали 1416215 осіб, помер 37301 українець.
За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували в Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській областях (590), Києві (537) та Київській (477) області.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 537 випадків
Вінницька область - 159 випадків
Волинська область - 247 випадків
Дніпропетровська область - 1112 випадків
Донецька область - 327 випадків
Житомирська область - 349 випадків
Закарпатська область - 62 випадки
Запорізька область - 260 випадків
Івано-Франківська область - 49 випадків
Київська область - 477 випадків
Кіровоградська область - 149 випадків
Луганська область - 43 випадки
Львівська область - 590 випадків
Миколаївська область - 303 випадки
Одеська область - 443 випадки
Полтавська область - 136 випадків
Рівненська область - 174 випадки
Сумська область - 377 випадків
Тернопільська область - 315 випадків
Харківська область - 595 випадків
Херсонська область - 195 випадків
Хмельницька область - 149 випадків
Черкаська область - 385 випадків
Чернівецька область - 168 випадків
Чернігівська область - 255 випадків
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов в понеділок, 12 квітня.
Напередодні госпіталізували 2770 осіб, померли 287 українців, одужали 5355 осіб.
З початку пандемії в Україні захворіли 1861105 осіб, видужали 1416215 осіб, помер 37301 українець.
За останню добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстрували в Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській областях (590), Києві (537) та Київській (477) області.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 537 випадків
Вінницька область - 159 випадків
Волинська область - 247 випадків
Дніпропетровська область - 1112 випадків
Донецька область - 327 випадків
Житомирська область - 349 випадків
Закарпатська область - 62 випадки
Запорізька область - 260 випадків
Івано-Франківська область - 49 випадків
Київська область - 477 випадків
Кіровоградська область - 149 випадків
Луганська область - 43 випадки
Львівська область - 590 випадків
Миколаївська область - 303 випадки
Одеська область - 443 випадки
Полтавська область - 136 випадків
Рівненська область - 174 випадки
Сумська область - 377 випадків
Тернопільська область - 315 випадків
Харківська область - 595 випадків
Херсонська область - 195 випадків
Хмельницька область - 149 випадків
Черкаська область - 385 випадків
Чернівецька область - 168 випадків
Чернігівська область - 255 випадків
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі