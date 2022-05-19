За день в Україні від коронавірусу вакцинувалися більше ніж 51 тисяча осіб

10:58 16 серпня Київ, Україна

Українці стали масово прищеплюватися від коронавірусної інфекції. За інформацією МОЗ, за 15 серпня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 51 068 осіб. З них першу дозу вакцини отримали 31 675 осіб, а повністю імунізовані 19 393 особи.

Напередодні працювали 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення і 346 центрів вакцинації.

Всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 722 695 осіб, з них отримали одну дозу - 4 722 693 особи, повністю імунізовані, отримавши дві дози вакцини - 2 738 073 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). З 24 лютого в країні проведено 7 460 766 щеплень.

Нагадаємо, що в Києві призупинять вакцинацію. У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня не працюватимуть Центри масової вакцинації.