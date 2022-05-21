10:52 17 серпня Київ, Україна

Невисокі в порівнянні з весняними темпи захворюваності в країні трохи насторожують. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за 16 серпня в Україні було виявлено 890 нових випадків COVID-19. З початку пандемії коронавірусом заразилися вже 2267219 українців.

Одужали за добу 433 людини (всього - 2197508), померли 27 українців (Всього - 53269), в лікарні потрапили 379.

Випадків в областях/імунізовані (2 доза):

Київ - 127/8288

Вінницька - 7/1777

Волинська - 6/959

Дніпропетровська - 49/3992

Донецька - 16/1678

Житомирська - 12/1268

Закарпатська - 22/1099

Запорізька - 74/1426

Івано-Франківська - 24/1048

Київська - 48/3650

Кіровоградська - 1/1092

Луганська - 68/1016

Львівська - 49/2756

Миколаївська - 16/1705

Одеська - 111/2848

Полтавська - 10/3073

Рівненська - 21/1011

Сумська - 28/1764

Тернопільська - 6/965

Харківська - 86/4238

Херсонська - 12/1502

Хмельницька - 43/777

Черкаська - 13/2279

Чернівецька - 41/1126

Чернігівська - 0/1895

Нагадаємо, що раніше в МОЗ назвали терміни спалаху COVID-19 в Україні. Україна має всі можливості, щоб не допустити спалаху, - зокрема, вакцинація, підкреслили в МОЗ.