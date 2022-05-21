Невисокі в порівнянні з весняними темпи захворюваності в країні трохи насторожують. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за 16 серпня в Україні було виявлено 890 нових випадків COVID-19. З початку пандемії коронавірусом заразилися вже 2267219 українців.
Одужали за добу 433 людини (всього - 2197508), померли 27 українців (Всього - 53269), в лікарні потрапили 379.
Випадків в областях/імунізовані (2 доза):
Київ - 127/8288
Вінницька - 7/1777
Волинська - 6/959
Дніпропетровська - 49/3992
Донецька - 16/1678
Житомирська - 12/1268
Закарпатська - 22/1099
Запорізька - 74/1426
Івано-Франківська - 24/1048
Київська - 48/3650
Кіровоградська - 1/1092
Луганська - 68/1016
Львівська - 49/2756
Миколаївська - 16/1705
Одеська - 111/2848
Полтавська - 10/3073
Рівненська - 21/1011
Сумська - 28/1764
Тернопільська - 6/965
Харківська - 86/4238
Херсонська - 12/1502
Хмельницька - 43/777
Черкаська - 13/2279
Чернівецька - 41/1126
Чернігівська - 0/1895
Нагадаємо, що раніше в МОЗ назвали терміни спалаху COVID-19 в Україні. Україна має всі можливості, щоб не допустити спалаху, - зокрема, вакцинація, підкреслили в МОЗ.
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