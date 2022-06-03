Південна Корея скасовує карантин при в'їзді для нещеплених

Влада Республіки Корея (РК) з 8 червня скасує карантин для осіб, що в'їжджають, не вакцинованих від коронавірусу.
Про це повідомив прем'єр-міністр РК Хан Док Су.
Хан Док Су додав, що з цієї ж дати буде пом'якшено обмеження в роботі міжнародного аеропорту Інчхона, щоб збільшити кількість авіарейсів у зв'язку зі зростанням попиту. "Враховуючи стабілізацію епідемічної ситуації та можливості медичної системи, ми повертатимемося до звичайного життя, усуватимемо незручності для населення", - пояснив прем'єр.
Як уточнює агентство Yonhap, тим, хто прибуває, все ще потрібно надавати на кордоні результати ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген, а також проходити додаткове ПЛР-тестування протягом трьох днів після в'їзду на територію республіки.. Раніше південнокорейська влада скасувала карантин для приїжджих, які прищепилися визнаними Сеулом та Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцинами.
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