Юлія Тимошенко захворіла COVID-19

13:36 23 серпень Київ, Україна

Сплеск захворюваності серед політиків знову збільшив показники. Серед відомих політиків і чиновників, які пройшли всі етапи захворювання числиться Сергій Шахов, Сергій Вельможний ( «Довіра»), Руслан Горбенко ( «Слуга народу») і Валерій Хорошковський (колишній перший віце-прем'єр-міністр).

Сьогодні в Києві зафіксували новий антирекорд по COVID-19. Лідер партії «ВО« Батьківщина »Юлія Тимошенко, яка раніше представила кандидата політичної сили в мери Києва, заразилася коронавірусів. Про це повідомила в Facebook її прес-секретар Марина Сорока.

"Так, на жаль, це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться ", - написала вона.

Раніше повідомили, що також коронавірусів захворіли члени сім'ї Тимошенко - дочка Євгенія Тимошенко і її чоловік Артур Чечоткін.

Обставини, при яких глава «Батьківщини» заразилася коронавірусів поки невідомі, так само як і в якому стані перебуває сім'я і як проходить її лікування.