Юлія Тимошенко: перше інтерв'ю після кризового стану

Повідомлення ЗМІ про те, що Юлія Володимирівна Тимошенко захворіла на коронавірусну інфекцію та знаходиться в критичному стані, не на жарт схвилювало не тільки її однодумців. Тому сьогоднішнє повідомлення на її сторінці в Facebook викликало великий інтерес у читачів. Там хвора лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомляє, що кризовий стан хвороби їй вдалося пережити. Зараз політик поступово починає повертатися до нормального життя.

Політик зазначила, що "кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя".

Крім того, вона подякувала всім, хто її лікував і допомагав, передаючи ліки й поради по лікуванню.

"Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть дитячі іграшки", - написала Тимошенко, висловивши впевненість, що з нею все буде добре.

Нагадаємо, про захворювання Тимошенко на коронавірус стало відомо 23 серпня. Напередодні ЗМІ повідомили, що її під’єднали до апарату ШВЛ. Пізніше повідомлялося, що Тимошенко в критичному стані.