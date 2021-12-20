Юлія Мендель про вакцинацію в приватних клініках

09:07 29 березень Київ, Україна

Кількості ковід-вакцин, обіцяних постачальниками, вистачить не тільки для групи ризику, а й для приватних клінік.



Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель.

"У цьому році також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.

У той самий час Мендель нагадала, що на даному етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та люди похилого віку - ті, кому більше 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель підкреслила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.

"Один флакон вакцини розрахований на 10 уколів. Після відкриття його треба використовувати протягом шести годин. Якщо на щеплення записалося менше десяти осіб з групи, у якої пріоритет на даному етапі вакцинації, то укол роблять тим, хто не входить в цю групу, але записався на щеплення. Це - одна з причин, чому вже треба реєструватися на вакцинацію", - пояснила вона.

Прессекретарка президента зазначила, що на цьому тижні особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.