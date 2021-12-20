Юлія Мендель про вакцинацію в приватних клініках

Кількості ковід-вакцин, обіцяних постачальниками, вистачить не тільки для групи ризику, а й для приватних клінік.
Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель.
"У цьому році також почнеться вакцинація в приватних клініках. Поряд з безкоштовним щепленням отримувати дозу вакцини зможуть ті, чия черга ще не підійшла. Вакцини вистачить усім", - запевнила вона.
У той самий час Мендель нагадала, що на даному етапі щеплення безкоштовно отримують сімейні лікарі та люди похилого віку - ті, кому більше 80 років, а також триває вакцинація лікарів, які працюють з інфікованими пацієнтами. Крім того, Мендель підкреслила, що можна вакцинуватися залишками доз препарату.
Прессекретарка президента зазначила, що на цьому тижні особисто записалася в чергу на вакцинацію, і нагадала, що зробити це можна через портал "Дія", за безкоштовним телефоном 0-800-60-20-19 або у свого сімейного лікаря.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі