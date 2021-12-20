Японський виробник ліків Shionogi зайнявся розробкою вакцини від Omicron

20:54 08 грудень Київ, Україна

Японська фармацевтична компанія Shionogi&Co розглядає можливість розробки вакцин від нового варіанту Omicron.

Про це пише Sky News.



Офіційний представник фірми з Осаки повідомив, що Shionogi вже розпочала підготовку до виробництва активних інгредієнтів, які будуть використовуватися як основа для розробки вакцини проти штаму Омікрон.



Shionogi зараз проводить фінальні клінічні випробування своєї вакцини від COVID-19 з метою її введення в практичне застосування до березня. Це буде перша Shionogi зараз проводить фінальні клінічні випробування своєї вакцини від COVID-19 з метою її введення в практичне застосування до березня. Це буде перша вакцина вітчизняного виробництва від респіраторного захворювання, яке викликається вірусом.



Компанія також розробляє пероральний препарат для пацієнтів з легкими та помірними симптомами COVID-19.