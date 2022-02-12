Японська ультрафіолетова лампа здатна вбити коронавірус

Першу у світі ультрафіолетову лампу, яка вбиває коронавірус, не завдаючи шкоди здоров'ю людини, створили в Японії.
Про це повідомляє Kyodo News.
УФ-лампа Care 222 буде використовуватися для дезінфекції житлових приміщень, автобусів, поїздів, офісів, ліфтів та інших місць з великим потоком або скупченням людей.
Розробники пояснили, що звичайні ультрафіолетові промені не можна використовувати в приміщеннях, де є люди, оскільки вони викликають рак шкіри та проблеми з очима. Лампа Care 222 випромінює ультрафіолетові промені з довжиною хвилі 222 нанометри, на відміну від звичайних 254 нанометрів. Таким чином, нова лампа вбиває мікроби, але нешкідлива для людини.
В Ushio повідомили, що на цій конкретній довжині хвилі УФ-промені не можуть проникати ні на поверхню шкіри, ні в очі.
Лампа Care 222 за шість-сім хвилин нейтралізує 99% вірусів і бактерій в повітрі. Також вона стерилізує об'єкти площею до 3 квадратних метрів.
Недавнє дослідження підтвердило, що 222-нанометрові УФ-промені ефективні у знищенні коронавірусу.
Пристрій важить 1,2 кг і коштує приблизно $ 2 860. Компанія заявила, що зараз приймає замовлення тільки від медичних установ, але буде обслуговувати інших клієнтів, як тільки виробництво буде відповідати попиту.
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