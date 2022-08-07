Япония расследует действия ВОЗ по коронавирусу

Японія організовує повне розслідування діяльності ВООЗ по боротьбі з COVID-19
Японія ініціює розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на пандемію коронавируса. Відповідну пропозицію висунутий на майбутніх загальних зборах ВООЗ. Про це в суботу, 16 травня, повідомляє The Mainichi.
За словами прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, на загальних зборах ВООЗ, яке почнеться в понеділок, 18 травня, японська сторона запропонує Євросоюзу провести справедливе і незалежне розслідування щодо реагування організації на пандемію коронавируса.
"Японія закликає розслідувати відповідні дії ВООЗ на пандемію коронавируса. Пропозиція буде зроблено на загальних зборах ВООЗ, яке почнеться в понеділок", - заявив Абе.
Крім того, японський міністр закордонних справ підкреслив, що розслідування щодо ВООЗ повинен проводити незалежний орган.
Раніше Дональд Трамп назвав ВООЗ "прокітайской" і звинуватив її в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавируса. 14 квітня Трамп доручив своїй адміністрації призупинити внески в ВООЗ на час аналізу її роботи. Однак сьогодні стало відомо, що внески відновляться, але в обмеженому обсязі.
Японія ініціює розслідування щодо реагування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на пандемію коронавируса. Відповідну пропозицію висунутий на майбутніх загальних зборах ВООЗ. Про це в суботу, 16 травня, повідомляє The Mainichi.
За словами прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, на загальних зборах ВООЗ, яке почнеться в понеділок, 18 травня, японська сторона запропонує Євросоюзу провести справедливе і незалежне розслідування щодо реагування організації на пандемію коронавируса.
"Японія закликає розслідувати відповідні дії ВООЗ на пандемію коронавируса. Пропозиція буде зроблено на загальних зборах ВООЗ, яке почнеться в понеділок", - заявив Абе.
Крім того, японський міністр закордонних справ підкреслив, що розслідування щодо ВООЗ повинен проводити незалежний орган.
Раніше Дональд Трамп назвав ВООЗ "прокітайской" і звинуватив її в поганому управлінні і приховуванні даних про поширення коронавируса. 14 квітня Трамп доручив своїй адміністрації призупинити внески в ВООЗ на час аналізу її роботи. Однак сьогодні стало відомо, що внески відновляться, але в обмеженому обсязі.
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