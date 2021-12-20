Worldometers: за минулу добу в світі зафіксували 475 953 нових випадки зараження COVID-19

10:56 06 квітень Київ, Україна





Також в світі зафіксовано 132 438 657 випадків інфікування, з них 700 678 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 874 344 особи, з них 11 688 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , за минулу добу в світі зафіксували 475 953 нових випадки зараження коронавірусом. Не змогли впоратися з ускладненнями і померли - 7 402 особи.Також в світі зафіксовано 132 438 657 випадків інфікування, з них 700 678 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 874 344 особи, з них 11 688 за минулу добу.





Побороли хворобу і вилікувалися 106,7 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція і Росія.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 11-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3.