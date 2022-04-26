Worldometers: за минулу добу в світі від коронавірусу вмерли 6 868 осіб

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, на ранок сьогоднішнього дня в світі зареєстровано 427 948 нових випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії в світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6 868 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
З початку пандемії в світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6 868 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 77-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, по летальних випадках - 47-у і 3-ю позицію відповідно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі