Worldometers: за минулу добу в світі від коронавірусу вмерли 6 868 осіб

08:07 26 липня Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6 868 за минулу добу.



Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок сьогоднішнього дня в світі зареєстровано 427 948 нових випадків зараження коронавірусом.З початку пандемії в світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6 868 за минулу добу.Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн осіб.У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.



Україна знаходиться на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 77-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 14, по летальних випадках - 47-у і 3-ю позицію відповідно.