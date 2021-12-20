Вихідні дні принесли спад захворюваності - за минулу добу 8 345 інфікованих

За весь час пандемії в Україні померли понад 32 тис. осіб, за минулу добу - 178.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов в понеділок, 29 березня.
За добу госпіталізували 3129 осіб, летальних випадків 178, одужали 2875 осіб. При цьому за день провели 39 732 тести на коронавірус.
Таким чином за весь час пандемії в Україні захворіли - 1652409 осіб, одужали - 1303500 осіб, летальних випадків - 32132.
У той самий час лідерами за приростом коронавірусу стали Львівська (820), Харківська (664), Одеська (658), Дніпропетровська (647) і Житомирська (567) області.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 402 випадки
Вінницька область - 365 випадків
Волинська область - 223 випадки
Дніпропетровська область - 647 випадків
Донецька область - 175 випадків
Житомирська область - 567 випадків
Закарпатська область - 201 випадок
Запорізька область - 136 випадків
Івано-Франківська область - 226 випадків
Київська область - 518 випадків
Кіровоградська область - 59 випадків
Луганська область - 29 випадків
Львівська область - 820 випадків
Миколаївська область - 243 випадки
Одеська область - 658 випадків
Полтавська область - 154 випадки
Рівненська область - 139 випадків
Сумська область - 326 випадків
Тернопільська область - 390 випадків
Харківська область - 664 випадки
Херсонська область - 145 випадків
Хмельницька область - 428 випадків
Черкаська область - 392 випадки
Чернівецька область - 292 випадки
Чернігівська область - 147 випадків
За добу госпіталізували 3129 осіб, летальних випадків 178, одужали 2875 осіб. При цьому за день провели 39 732 тести на коронавірус.
Таким чином за весь час пандемії в Україні захворіли - 1652409 осіб, одужали - 1303500 осіб, летальних випадків - 32132.
У той самий час лідерами за приростом коронавірусу стали Львівська (820), Харківська (664), Одеська (658), Дніпропетровська (647) і Житомирська (567) області.
Статистика захворюваності по регіонах:
Київ - 402 випадки
Вінницька область - 365 випадків
Волинська область - 223 випадки
Дніпропетровська область - 647 випадків
Донецька область - 175 випадків
Житомирська область - 567 випадків
Закарпатська область - 201 випадок
Запорізька область - 136 випадків
Івано-Франківська область - 226 випадків
Київська область - 518 випадків
Кіровоградська область - 59 випадків
Луганська область - 29 випадків
Львівська область - 820 випадків
Миколаївська область - 243 випадки
Одеська область - 658 випадків
Полтавська область - 154 випадки
Рівненська область - 139 випадків
Сумська область - 326 випадків
Тернопільська область - 390 випадків
Харківська область - 664 випадки
Херсонська область - 145 випадків
Хмельницька область - 428 випадків
Черкаська область - 392 випадки
Чернівецька область - 292 випадки
Чернігівська область - 147 випадків
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