Другий рік пандемії буде більш смертоносним - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що в порівнянні з першим роком, другий рік пандемії може принести більше смертей.
Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус, передає The Guardian.
ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.
Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходять в "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.
Відзначимо, зараз Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням більше ніж 230 мільйонів.
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