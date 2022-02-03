Другий рік пандемії буде більш смертоносним - ВООЗ

20:30 14 травень Київ, Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що в порівнянні з першим роком, другий рік пандемії може принести більше смертей.

Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Гебреісус, передає The Guardian.

"Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, ніж перший, разом з Індією, яка викликає велике занепокоєння", - пише видання.

ВООЗ також закликала розвинені країни переглянути умови щодо вакцинації дітей і замість їхнього щеплення надати вакцини від COVID-19 біднішим країнам за схемою COVAX.



Нагадаємо, на початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходять в "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.



Відзначимо, зараз Індія переживає масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням більше ніж 230 мільйонів.