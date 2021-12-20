Друга хвиля коронавируса загрожує новими ускладненнями

09:32 16 липень Київ, Україна

Глава МВФ відкрито заявила про те, що друга хвиля коронавирусной інфекції привнесе серйозні ускладнення і закликала країни світу Групи двадцяти направити всі зусилля на зміцнення міжнародного співробітництва. Крісталіна Георгієва особливо наголосила на необхідності такої співпраці в сферах торгівлі та охорони здоров'я.

Друга хвиля поширення викликається новим коронавірусів захворювання може призвести до додаткових ускладнень економічної кризи, незважаючи на поступове відновлення світової економіки. Про це йдеться в опублікованому в четвер на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ) заяві його директора-розпорядника Крісталіни Георгієвої.

"Світова економічна активність, яка на початку цього року пережила безпрецедентний спад, почала поступово посилюватися. Але ми поки ще не вибралися з труднощів. Друга велика глобальна хвиля захворювання може призвести до подальших ускладнень ", - зазначила вона.

"Ми вступили в нову фазу кризи, яка зажадає подальшої політичної вправності і дій для забезпечення сталого і загального відновлення", - зазначила Георгієва. Вона закликала країни Групи двадцяти (G20) до активізації зусиль в зв'язку з цим, вказавши на необхідність зміцнення міжнародного співробітництва, зокрема, в сферах охорони здоров'я, торгівлі і полегшення тягаря заборгованості.

Спалах викликається коронавирусной інфекцією захворювання був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і поширилася на більшість країн. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її пандемією. Всі країни та території були змушені прийняти різні екстрені заходи санітарно-епідеміологічного характеру, що призвело до виникнення глибокого міжнародної економічної кризи. За прогнозом МВФ, в поточному році в світовій економіці буде зафіксований спад в розмірі майже 5%, але вона відновиться і виросте на 5,4% в наступному році.