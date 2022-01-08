Уся сім'я померла від коронавірусу у Львівській області

10:56 08 січень Київ, Україна

Як часто легковажність людей призводить до їхньої загибелі. Хтось тоне, вийшовши на тонку кригу, хтось сліпне, запустивши петарду. Таких дурних випадків маса. Також безглуздо вірити через свій імунітет, коли здоров'ю загрожує небезпечний у всьому світі вірус. При коронавірусі самолікування і надія на «можна» дуже підступні.

Як стало відомо, поблизу Львова від коронавірусу померли всі члени сім'ї. Як і слід очікувати, пролікувавшись самостійно від застуди, хворі були доставлені в реанімацію ковидного відділення вже у критичному стані.

"На жаль, медики вже не змогли врятувати – пацієнти померли в період різдвяних та новорічних свят", – сказано у повідомленні.

Члени сім'ї із Соснівки відчули захворювання ще у грудні. Що особливо обурює, так це поведінка матері. Літня жінка працювала медсестрою в місцевій лікарні і допустила самолікування, яке закінчилося як її загибеллю, так і смертю чоловіка та дочки.

"Великий відсоток надходження до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи у лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко, і повернути назад дуже важко", - розповів директор КНП "Сокальська центральна лікарня" Романа Швед.

Вже в лікарні 78-річна медсестра померла 25 грудня, її 80-річний чоловік помер 1 січня, а їхня 46-річна дочка - 3 січня.. Так святкові дати на їхніх могилах стали жалобними.

Як зауважив Роман Швед, усі пацієнти, які потрапили до реанімації у тяжкому стані, до цього намагалися лікуватися самостійно вдома. Якого трагічного результату це призвело – судіть самі.

Нагадаємо, що в Україні вже діє наказ МОЗ про бустерну вакцинацію проти коронавірусу для всіх вакцинованих від 18 років.