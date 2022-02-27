Набули чинності нові зони карантину

09:30 05 жовтень Київ, Україна

За підсумками засідання Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС, з 5 по 18 жовтня встановлюються нові епідемічні рівні.



Так, до червоної зони віднесені:



- місто Тернопіль Тернопільської області;



- місто Канів Черкаської області.



У помаранчеву зону входять:



- місто Вінниця Вінницької області;



- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький і Турійський райони Волинської області;



- місто Дніпро Дніпропетровської області;



- міста Бахмут і Вугледар, Слов'янський район Донецької області;



- Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Овруцький, Олевський та Чуднівський райони Житомирської області;



- місто Ужгород, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;



- міста Мелітополь і Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;



- Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;



- міста Ірпінь і Фастів, Баришівський і Києво-Святошинський райони Київської області;



- Біловодський район Луганської області;



- місто Львів, Золочівський, Самбірський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;



- місто Миколаїв Миколаївської області;



- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Арцизький, Березовський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський і Подільський райони Одеської області;



- місто Полтава Полтавської області;



- міста Дубно, Вараш і Острог, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;



- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;



- міста Бережани, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський і Шумський райони Тернопільської області;



- міста Харків і Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Первомайський і Харківський райони Харківської області;



- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;



- місто Сміла, Канівський і Смілянський райони Черкаської області;



- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;



- місто Ніжин, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський і Сновський райони Чернігівської області.

Також в жовтій зоні:



- міста Жмеринка, Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський і Хмільник, Бершадський, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Немирівський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський і Чечельницький райони Вінницької області;



- місто Ковель, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Горохівський, Любашівський, Шацький, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський та Шацький райони Волинської області;



- міста Кривий Ріг, Новомосковськ і Тернівка, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський, Солонянський та Царичанський райони Дніпропетровської області;



- міста Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ і Торецьке, Великоновосілківський, Маріївський і Покровський райони Донецької області;



- міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Брусиловський, Ємільчинський, Коростенський, Народицький, Новоград-Волинський, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Хорошівський і Черняховський райони Житомирської області;



- міста Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Мукачівський, Рахівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;



- міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Новомиколаївський, Приазовський, Токмацький і Якимівський райони Запорізької області;



- міста Болехів, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;



- міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Славутич, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;



- місто Сіверськодонецьк, Білокуракинський, Кременівський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;



- міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;



- місто Вознесенськ, Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривоозерський та Миколаївський райони Миколаївської області;



- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ і Південний, Балтський, Білгород-Дністровський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Любашівський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;



- міста Лубни і Миргород, Диканський, Лохвицький, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський і Шишацький райони Полтавської області;



- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;



- міста Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка, Білопільський, Буринський, Глухівський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Роменський і Середино-Будський райони Сумської області;



- міста Ізюм, Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Лозівський, Нововодолазький та Чугуївський райони Харківської області;



- місто Херсон, Білозерський, Іванівський та Новотроїцький райони Херсонської області;



- міста Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький і Чемеровецький райони Хмельницької області;



- міста Черкаси, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський і Шполянський райони Черкаської області;



- міста Чернігів і Прилуки, Бахмач, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Крупський, Корюківський, Ніжинський, Ріпкинський, Срібнянський і Чернігівський райони Чернігівської області;



- місто Київ.