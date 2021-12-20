Спалах коронавируса в спеціалізованому дитячому будинку

Складна ситуація щодо поширення коронавирусной інфекції склалася в Білгороді-Дністровському. Медики працюють практично без перерви.

Вже третій тиждень поспіль серед жителів Білгорода-Дністровського виявляється 30-35 випадків захворюваності COVID-19. Щодня фіксуються 6-7 нових випадків інфекції у пацієнтів, які потребують госпіталізації. За останню сім днів зареєстровано 33 випадки. Також відзначається поступове збільшення випадків респіраторних захворювань і пневмоній серед жителів. За минулий тиждень захворіли 34 людини, з них 26 дітей.

Про це повідомили в прес-службі Білгород-Дністровської міської ради.

Станом на 10 серпня 2020 року COVID-19 виявили у 147 жителів міста, в тому числі у 18-ти дітей. Коронавірус був виявлений і серед вихованців спеціалізованого Будинку дитини виявлено - 5 позитивних результатів. Всі діти почуваються задовільно, за ними встановлено цілодобовий медичний нагляд.

Серед захворілих найбільша частка медпрацівників - 41 осіб, в т.ч. співробітників міськлікарні - 30 осіб, при обстеженні контактних осіб виявлено 5 медичних працівників спеціалізованого Будинку дитини. Крім того COVID-19 виявили у восьми військовослужбовців.

За станом здоров'я пацієнтів і відповідно до нормативних документів системи, за весь період до лікувальних закладів Одеси було госпіталізовано 63 хворих. Також знаходяться на лікуванні хворі жителі міста в КНП «Чорноморська міська багатопрофільна лікарня» і в КНП «Дунайська обласна лікарня» Ізмаїла. Одужали - 22 пацієнта.

Під наглядом сімейних лікарів в самоізоляції перебувають 23 людини з числа контактних осіб та 10 осіб з безсимптомним перебігом захворювання на амбулаторному лікуванні без загрози життю.

На першому тижні серпня сталася випадок смерті медичного працівника. Померла лаборант патологоанатомічного бюро, розташованого в місті. Жінка 1968 року народження, померла в Одеській лікарні »Водників» від хвороби COVID-19, яка ускладнилася важкою пневмонією.

За весь період померло 5 жінок, на жаль, всі вони мали супутні захворювання.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, станом на 10.08.2020 на території Білгород-Дністровського району зареєстровано 207 підтверджених випадків інфікування COVID-19.