Спалах COVID в дитячому таборі: у 44 осіб виявили інфекцію

20:51 16 серпня Київ, Україна

У дитячому таборі Молода гвардія, розташованому в курортному районі Одеси, стався спалах COVID-19, на цей момент у 44 осіб підтверджено коронавірус.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомили джерела в оздоровчому закладі.

"Симптоми хвороби проявилися у 42 дітей і двох працівників УДЦ. Їх ізолювали і взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики. Перші результати - позитивні", - йдеться в повідомленні.

Зараз дитячий табір закритий на карантин.

У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили інформацію про те, що трапилося: «Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування».



Нагадаємо, в цьому році «Молода гвардія» почала приймати дітей 16 березня - незадовго до того, як регіон перейшов в «червону зону» щодо коронавірусної інфекції. До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків COVID-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і епідситуація в таборі стабілізувалася.