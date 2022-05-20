Спалах COVID в дитячому таборі: у 44 осіб виявили інфекцію

У дитячому таборі Молода гвардія, розташованому в курортному районі Одеси, стався спалах COVID-19, на цей момент у 44 осіб підтверджено коронавірус.
Про це в понеділок, 16 серпня, повідомили джерела в оздоровчому закладі.
Зараз дитячий табір закритий на карантин.
У пресслужбі обласного департаменту охорони здоров'я підтвердили інформацію про те, що трапилося: «Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування».
Нагадаємо, в цьому році «Молода гвардія» почала приймати дітей 16 березня - незадовго до того, як регіон перейшов в «червону зону» щодо коронавірусної інфекції. До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків COVID-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і епідситуація в таборі стабілізувалася.
Нагадаємо, в цьому році «Молода гвардія» почала приймати дітей 16 березня - незадовго до того, як регіон перейшов в «червону зону» щодо коронавірусної інфекції. До кінця березня в центрі було вісім підтверджених випадків COVID-19, але він продовжував працювати. Влітку крива захворюваності пішла вниз, і епідситуація в таборі стабілізувалася.
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