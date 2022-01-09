Спалах COVID: Україна закриває в'їзд з Індії

10:23 30 квітень Київ, Україна

Через спалах коронавірусу в Індії, влада України прийняла рішення про закриття кордонів для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з Індії.

Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції, незалежно від результатів ПЛР-тесту.





Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в п'ятницю, 30 квітня.

"Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з нуля годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.



Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності та результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції", - сказав Ляшко.

Як відомо, вже другий тиждень поспіль в Індії фіксують світові рекорди по приросту хворих на коронавірус і кількості жертв пандемії. Тільки за останню добу в країні підтвердили понад 386 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість заражених за весь час епідемії в країні досягла 18,7 млн.