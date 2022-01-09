Спалах COVID: Україна закриває в'їзд з Індії

Через спалах коронавірусу в Індії, влада України прийняла рішення про закриття кордонів для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з Індії.
Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції, незалежно від результатів ПЛР-тесту.
Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в п'ятницю, 30 квітня.
Як відомо, вже другий тиждень поспіль в Індії фіксують світові рекорди по приросту хворих на коронавірус і кількості жертв пандемії. Тільки за останню добу в країні підтвердили понад 386 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість заражених за весь час епідемії в країні досягла 18,7 млн.
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