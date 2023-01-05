Всім членам ЄС рекомендували вимагати від мандрівників із Китаю тести на коронавірус

11:19 05 січня Київ, Україна

Представники Європейського Союзу "наполегливо" рекомендують усім державам-членам вимагати тести на COVID-19 від мандрівників з Китаю, зроблених не більше ніж за 48 годин до вильоту. Вже цієї неділі виїзд з країни спроститься через скасування політики "нульового COVID".

Про це пише ВВС.



На цей час у Китаї спостерігається сплеск випадків захворювання, повідомляють про переповненість лікарень та крематоріїв. Деякі країни ЄС вже запровадили тестування, незважаючи на попередні поради про те, що це "невиправдано".



Рекомендація щодо негативних тестів надійшла від Інтегрованої групи реагування на політичні кризи ЄС (IPCR), органу, який складається з офіційних осіб 27 урядів ЄС.

Через зростання захворюваності на коронавірус у Китаї вже 14 країн світу вирішили вимагати у тих, хто приїжджає з КНР, тести.

США з 5 січня вимагають негативні тести на COVID-19 у всіх, хто прилітає з Китаю, Гонконгу або Макао, зроблені не більше ніж за два дні до вильоту. Міра стосується всіх пасажирів віком від двох років.

З того ж дня будуть потрібні тести на COVID-19 і тим, хто прилітає з КНР до Великобританії та Австралії.

Для тих, хто прибуває з Китаю до Франції та Канади, також потрібен негативний тест, зроблений не раніше ніж за 48 годин до вильоту.

Іспанія вимагає від мандрівників із КНР негативного тесту або підтвердження проходження повного курсу вакцинації.

Італія проводить для тих, хто прилітає з Китаю (у тому числі для транзитних пасажирів, зазначає Bloomberg) тести на антиген.

З 30 грудня мандрівники з КНР здають тест, прибуваючи до Японії, за позитивного результату інфікованих відправляють на тижневий карантин.

З 1 січня ПЛР-тести здають ті, хто приїжджає з Китаю на Тайвань.

Перед від'їздом з Китаю до Південної Кореї необхідно також отримати негативний результат тесту на коронавірус.

Індія ввела вимогу про надання тесту для тих, хто прибуває не тільки з КНР, але ще й з Японії, Південної Кореї та Таїланду.