Всього в Україні щеплено 320 265 осіб, за минулу добу - 15 585

08:41 07 квітень Київ, Україна

За минулу добу в Україні першою дозою ковід-вакцини щеплені 15 585 осіб і практично така ж кількість українців заразилася коронавірусом - 15 415.



Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"15 585 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 6 квітня 2021 в Україні. 320 265 осіб щеплені з початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 людини", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 127 мобільними бригадами з імунізації і 755 пунктами вакцинації.



"Станом на 6 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 379 осіб", - додав Степанов.



Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили в Києві (1 819), Львівській (1 349), Дніпропетровській (1 170) та Хмельницькій (990) областях, найменше - у Київській (0), Херсонській (40) і Чернігівській (150) областях.