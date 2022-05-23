Всього в Україні від коронавірусу померли 16665 осіб

10:10 21 грудня Киев, Украина

Після вихідних в Україні спостерігається вже традиційний спад захворюваності на коронавірус. За добу в країні виявлено 6545 нових випадків інфікування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 21 грудня.



При цьому одужали вже 586268 осіб (напередодні - 5 106), а померли - 16665 українців (напередодні - 80).



Статистика COVID-19 по регіонах:



Київ - 101123 (+673)

Вінницька - 21 035 (+79)

Волинська - 30773 (+316)

Дніпропетровська - 53155 (+598)

Донецька - 32513 (+258)

Житомирська - 36 774 (+373)

Закарпатська - 27 195 (+97)

Запорізька - 47789 (+570)

Івано-Франківська - 42026 (+88)

Київська - 53463 (+456)

Кіровоградська - 7817 (32)

Луганська - 8900 (+141)

Львівська - 56953 (+190)

Миколаївська - 27017 (+386)

Одеська - 64 589 (+651)

Полтавська - 31961 (+384)

Рівненська - 38656 (+120)

Сумська - 38170 (+176)

Тернопільська - 32498 (+106)

Харківська - 65414 (+102)

Херсонська - 15814 (+161)

Хмельницька - 36 814 (+59)

Черкаська - 34 945 (+214)

Чернівецька - 38 363 (+211)

Чернігівська - 27 236 (+104)