Всього в Україні від коронавірусу померли 16665 осіб

Після вихідних в Україні спостерігається вже традиційний спад захворюваності на коронавірус. За добу в країні виявлено 6545 нових випадків інфікування.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в понеділок, 21 грудня.
При цьому одужали вже 586268 осіб (напередодні - 5 106), а померли - 16665 українців (напередодні - 80).
Статистика COVID-19 по регіонах:
Київ - 101123 (+673)
Вінницька - 21 035 (+79)
Волинська - 30773 (+316)
Дніпропетровська - 53155 (+598)
Донецька - 32513 (+258)
Житомирська - 36 774 (+373)
Закарпатська - 27 195 (+97)
Запорізька - 47789 (+570)
Івано-Франківська - 42026 (+88)
Київська - 53463 (+456)
Кіровоградська - 7817 (32)
Луганська - 8900 (+141)
Львівська - 56953 (+190)
Миколаївська - 27017 (+386)
Одеська - 64 589 (+651)
Полтавська - 31961 (+384)
Рівненська - 38656 (+120)
Сумська - 38170 (+176)
Тернопільська - 32498 (+106)
Харківська - 65414 (+102)
Херсонська - 15814 (+161)
Хмельницька - 36 814 (+59)
Черкаська - 34 945 (+214)
Чернівецька - 38 363 (+211)
Чернігівська - 27 236 (+104)
При цьому одужали вже 586268 осіб (напередодні - 5 106), а померли - 16665 українців (напередодні - 80).
Статистика COVID-19 по регіонах:
Київ - 101123 (+673)
Вінницька - 21 035 (+79)
Волинська - 30773 (+316)
Дніпропетровська - 53155 (+598)
Донецька - 32513 (+258)
Житомирська - 36 774 (+373)
Закарпатська - 27 195 (+97)
Запорізька - 47789 (+570)
Івано-Франківська - 42026 (+88)
Київська - 53463 (+456)
Кіровоградська - 7817 (32)
Луганська - 8900 (+141)
Львівська - 56953 (+190)
Миколаївська - 27017 (+386)
Одеська - 64 589 (+651)
Полтавська - 31961 (+384)
Рівненська - 38656 (+120)
Сумська - 38170 (+176)
Тернопільська - 32498 (+106)
Харківська - 65414 (+102)
Херсонська - 15814 (+161)
Хмельницька - 36 814 (+59)
Черкаська - 34 945 (+214)
Чернівецька - 38 363 (+211)
Чернігівська - 27 236 (+104)
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