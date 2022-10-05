Все веде до того, що антибіотики перестануть працювати, - Віктор Ляшко

19:09 11 листопада Київ, Україна

У Міністерстві охорони здоров'я стурбовані зростанням попиту на антибіотики серед українців.



Про це заявив голова МОЗ України Віктор Ляшко.



Зростання інфікування коронавірусом призвело до зростання використання антибіотиків і, як правило, до самолікування. Українці почали частіше використовувати антибіотики у лікуванні без відповідного призначення сімейного терапевта.



Віктор Ляшко зазначив, що подібне безвідповідальне вживання лікарських засобів може призвести до настання "постантибіотичної ери". Іншими словами, антибіотики просто перестануть діяти навіть на елементарні мікроби, що призведе до загибелі людей.



Глава МОЗ зазначив, що стійкість до протимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз охороні здоров'я, адже у світі щороку помирає близько 700 тис. людей через інфікування бактеріями, стійкими до антибіотиків.





