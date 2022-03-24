Лікар-інфекціоніст: штам дельта відрізняється швидкістю інфікування

10:10 29 червня Київ, Україна

Інфікований штамом дельта, на відміну від звичайного знайомого нам коронавірусу, замість однієї людини буде здатний заразить відразу 6-8 осіб, тому ступінь передачі штаму дельта набагато вища.



Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна розповіла, що штам коронавірусу дельта відрізняється не симптомами, а ступенем агресії.





«Симптоми захворювання будуть схожі. Цей вид вірусу буде відрізнятися своєю агресією. Якщо попередня форма вірусу... там одна людина могла заразити 1-2 людей, то при цьому вірусі інфікуватися можуть 6-8 людей. Тобто тут не клінічні прояви, а ступінь агресії», - пояснила вона.

Медик також прокоментувала появу нових варіантів штаму дельта.

«Це абсолютно притаманна історія для вірусів. Вірус хоче жити, він адаптується, хоче мати простір для себе і своїх нащадків, тому він завойовує територію, він пристосовується до нас, а ми до нього. Він набуває нових властивостей, стає агресивнішим, щоб протистояти заходам, які ми ініціюємо. Вірус буде отримувати нові властивості, поки не скорелюється і не піде на спад... Ще багато мутацій ми будемо виявляти», - зазначила вона.

Менжуліна також вказала на проблему з діагностикою коронавірусу.



«На жаль, в нашій країні лабораторна діагностика не на такому високому рівні, щоб ми виявляли і ідентифікували новий вид вірусу. Тому зараз ми будемо мати справу з клінічними випадками або з підозрами на інфекцію. Лікування згідно з протоколом по всіх країнах дозволяє певні межі. Але вакцинація повинна тривати, ну, і ми будемо далі жити поруч з коронавірусною інфекцією», - сказала лікарка.



11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (дельта), який був виявлений в Індії, як «тривожний». Там заявили, що є докази того, що цей штам є більш заразним і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам дельта викликає більш серйозні симптоми, зокрема, біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах.