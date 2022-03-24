Лікар-інфекціоніст: штам дельта відрізняється швидкістю інфікування

Інфікований штамом дельта, на відміну від звичайного знайомого нам коронавірусу, замість однієї людини буде здатний заразить відразу 6-8 осіб, тому ступінь передачі штаму дельта набагато вища.
Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна розповіла, що штам коронавірусу дельта відрізняється не симптомами, а ступенем агресії.
Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна розповіла, що штам коронавірусу дельта відрізняється не симптомами, а ступенем агресії.
Медик також прокоментувала появу нових варіантів штаму дельта.
Менжуліна також вказала на проблему з діагностикою коронавірусу.
«На жаль, в нашій країні лабораторна діагностика не на такому високому рівні, щоб ми виявляли і ідентифікували новий вид вірусу. Тому зараз ми будемо мати справу з клінічними випадками або з підозрами на інфекцію. Лікування згідно з протоколом по всіх країнах дозволяє певні межі. Але вакцинація повинна тривати, ну, і ми будемо далі жити поруч з коронавірусною інфекцією», - сказала лікарка.
11 травня ВООЗ класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (дельта), який був виявлений в Індії, як «тривожний». Там заявили, що є докази того, що цей штам є більш заразним і, ймовірно, нечутливим до антитіл. Штам дельта викликає більш серйозні симптоми, зокрема, біль у животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху та болі в суглобах.
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