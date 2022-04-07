Лікар-інфекціоніст: щоб уберегти імунітет і органи від ураження - мінімізуйте навколо себе кількість збудника

11:18 10 листопада Київ, Україна

Зараз осінь, і значить, активний сезон поширення вірусів. Перебіг будь-якого вірусного захворювання, не тільки коронавірусу, залежить від трьох головних компонентів, впевнена лікарка-інфекціоністка, професорка і членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.



За словами лікарки, перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів.



Так, перше - це доза збудника: чим більша доза збудника потрапляє в організм, тим, як правило, важче протікає захворювання.



Друге - це вірулентність збудника. Тобто його агресивність.



"Є штами менш агресивні, а є більш агресивні. Зараз коронавірусний сезон. Він себе як риба у воді почуває. Особливо з настанням холодів. І тому його агресивність, зрозуміло, буде рости", - зазначила Голубовська.



Третє - це реакція імунітету на цей конкретний збудник.



"При цьому захворюванні - катастрофічна відповідь, спрямована проти свого організму", - повідомила інфекціоністка.



Таким чином, як зазначила Голубовська, на сьогодні вважається, що це дозозалежний процес: "Чим більше вірусу потрапляє, тим агресивніше імунна система на нього реагує і тим сильніше, в тому числі вражає свої органи. Ось таке своєрідне захворювання. Тому ми і говоримо: "Мінімізуйте навколо себе кількість цього збудника, намагайтеся, щоб його було менше". Ми повністю в скафандр не одягнемося, але треба максимально мінімізувати кількість цього збудника".