Лікарі виявили незвичайний симптом при зараженні Омікроном

10:02 19 грудень Київ, Україна

Вчені продовжують досліджувати новий штам коронавірусу Омікрон. Вивчаючи дані програми ZOE Covid Symptom, та аналізуючи найчастіші ознаки COVID-19, було відмічено, що при зараженні Омікроном пацієнт втрачає апетит. Це абсолютно новий, незвичайний симптом.

У половині випадків у хворих на Омікрон-штам найчастіше виникав нежить, підвищувалася стомлюваність, також пацієнти скаржилися на часте чхання, першіння в горлі та головний біль.

Основною небезпекою є надто швидке поширення зараження Омікрон-штамом. Цим занепокоєна Всесвітня організація охорони здоров'я. На 18 грудня вже в 89 країнах, у тому числі і в Україні виявлено заражених цим небезпечним штамом.

Те, що людина вже перенесла коронавірус або вакцинувалася, не гарантує, що вона не заразиться Омікроном. Пацієнт, у якого вперше в Україні виявили Омікрон, раніше вже перехворів на коронавірус, причому всього кілька місяців тому.

Як заявляють вчені, ризик повторного зараження при Омікрон-штамі вп'ятеро вищий, ніж при Дельті.