ВР прийняла нову постанову. Розпочався всеукраїнський етап в боротьбі з COVID-19

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада України підписала постанову, згідно з якою буде організовано жорстке протистояння епідемії. Володимир Зеленський стає главою штабу по боротьбі з коронавірусом.
Документ передбачає масове тестування на коронавірус в країні, збільшення потужностей лабораторій, перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.
Також вводиться єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для українців, що мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.
Крім того, за регіональним розподілом створять необхідну кількість мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та його транспортування в лабораторію.
Передбачено створення державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тис. досліджень на добу. При проєктуванні лабораторій і закупівлі необхідного обладнання пріоритет надається сучасним технологіям ПЛР-тестування.
Бригади швидкої медичної допомоги, які будуть збирати матеріали для тестів, повинні бути забезпечені всім необхідним обладнанням, витратними матеріалами, пальним і ефективними системами індивідуального захисту для працівників. Час забору біологічного матеріалу має бути не більше чотирьох годин після звернення пацієнта на "гарячу" телефонну лінію.
У постанові прописано створення лабораторних потужностей в системі медичних установ МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук і Міністерства охорони здоров'я для проведення періодичного тестування медиків, які надають допомогу хворим на COVID-19, а також працівників поліції, які контролюють дотримання карантину.
Документ передбачає вакцинацію проти COVID-19 не менше 40% населення України за кошти державного бюджету після появи в країні безпечної і якісної вакцини, схваленої до застосування в країнах із суворими регуляторними юрисдикціями.
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