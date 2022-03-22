ВР прийняла нову постанову. Розпочався всеукраїнський етап в боротьбі з COVID-19

09:23 29 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада України підписала постанову, згідно з якою буде організовано жорстке протистояння епідемії. Володимир Зеленський стає главою штабу по боротьбі з коронавірусом.