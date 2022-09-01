ВООЗ заявляє про зростання смертності від коронавірусу у світі на 35%

19:05 17 серпня Київ, Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про зростання смертності від коронавірусу у світі на 35%. За останній тиждень у світі зафіксували близько 15 тисяч смертей від коронавірусу.

"За останні чотири тижні кількість зареєстрованих смертей від COVID-19 у всьому світі зросла на 35%. Лише за минулий тиждень 15 000 людей у всьому світі померли від COVID-19. Це абсолютно неприйнятно, коли у нас є всі інструменти запобігати інфекціям та рятувати життя", - йдеться в повідомленні.

Також медики відзначили, що домінуючим залишається штам Омікрон, при цьому його підваріант BA.5 становить понад 90% послідовностей.