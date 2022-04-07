ВООЗ заявила про наслідки вакцинації від Covid-19 - є небезпека «запалення серця»

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно заявила про можливий зв'язок між вакцинацією від коронавірусу з використанням технології мРНК і запаленням серця, яке спостерігається у низки пацієнтів після вакцинації. На думку медиків, небезпека є, проте переваги від вакцини набагато вищі, ніж кількість хворих.

У Глобальному консультативному комітеті з безпеки вакцин (GACVS) Організації охорони здоров'я ООН заявили, що випадки міокардиту і перикардиту були зареєстровані в багатьох країнах.

Проте переваги вакцини проти Covid-19 переважують ризики, пов'язані зі скороченням госпіталізацій і смертей через інфекцію. У Комітеті зазначили, що випадки досить рідкісні.

Більшість випадків міокардиту і перикардиту після вакцинації були «легкими» і вимагали тільки «консервативного» лікування, хоча зараз у деяких пацієнтів спостерігаються можливі довгострокові наслідки.

Ізраїль був першою країною, яка повідомила про міокардит серед реципієнтів вакцини після щеплення.