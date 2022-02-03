ВООЗ: закриття шкіл - це крайні заходи

17:32 16 вересень Київ, Україна

За даними ЮНІСЕФ, в розпал пандемії 1,6 мільярда дітей не ходили до школи, в ВООЗ наполягають, що закриття шкіл повинно бути крайнім заходом і не варто поспішати у прийнятті такого рішення.

Однак останні дані показують, що 872 мільйони дітей у 51 країні як і раніше не можуть повернутися в клас. І кожна четверта країна ще не вказала дату відкриття шкіл. Дослідники стурбовані тим фактом, що в усьому світі половина учнів до сих пір не повернулися в класи.



У новому керівництві ВООЗ і ЮНІСЕФ щодо відновлення роботи шкіл кажуть, що для забезпечення того, щоб школи залишалися відкритими, влада повинна стримувати передачу інфекції звичайними методами тестування, відстеження хворих та ізоляції.



У школах повинні стежити, щоб педагоги та учні дотримувалися правил гігієни. Масковий режим і соцдистанціювання. Також школам рекомендують вводити змішану форму навчання, чергуючи дистанційну форму та очну.