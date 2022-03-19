ВООЗ: за добу в світі рекордний приріст COVID-19 - 465,3 тисячі осіб

08:33 25 жовтня Київ, Україна

Пандемія коронавірусної інфекції охопила весь світ безжальною другою хвилею. Сплеск захворюваності спостерігається як в Америці, так і в Європі, і в Азії. За офіційними даними, наданими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), за минулу добу в усьому світі на коронавірус заразилася рекордна кількість людей - 465,3 тисячі. Попередній максимум був зареєстрований лише напередодні.

"Це рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 за весь час пандемії. Попередній максимум був зафіксований напередодні, 23 жовтня: тоді за день коронавірус виявили у 423,8 тис. осіб", - йдеться в опублікованій інформації ВООЗ.

В Європейському регіоні ВООЗ за добу було виявлено 221 898 нових випадків COVID-19. На другому місці - Північна і Південна Америка - 143 313 випадків, на третьому - Південно-Східна Азія - 66 084.

У десятку країн, в яких виявили найбільше інфікованих за добу, увійшли: США - 72,3 тис.; Індія - 53,3 тис.; Франція - 32,4 тис.; Бразилія - 24,8 тис.; Великобританія - 20,5 тис.; Іспанія - 19,8 тис.; Італія - 19,1 тис.; Росія - 16,5 тис.; Аргентина - 16,3 тис.; Чехія - 15,2 тис.

Згідно з опублікованими даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 6,5 тисячі, перевищивши 1,14 млн.

Водночас університет Джонса Хопкінса повідомляє про 42,4 млн хворих. За його даними, більше половини всіх випадків COVID-19 припадає на три країни - на США - 8,5 млн, Індію - 7,8 млн і Бразилію - 5,3 млн.

Раніше вчені встановили вплив COVID-19 на розумові здібності людини. Зміни в організмі порівняли зі старінням на десять років. Причому чим важче хворіла людина, тим сильнішими були зміни в її інтелектуальних здібностях.