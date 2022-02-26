ВООЗ ввела "нові" штами: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Каппа

07:25 01 червень Київ, Україна

Для виключення дискримінації у ВООЗ вирішили перейменувати вже наявні британський, індійський, бразильський, південноафриканський штами коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

"ВООЗ встановила прості, легкі для вимови і запам'ятовування маркування з використанням літер грецького алфавіту для ключових варіантів SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19", - зазначено в заяві.

Так, "британський" штам коронавірусу B.1.1.7 отримав назву Альфа, варіант B.1.351, вперше виявлений в ПАР, став Бетою, а бразильський P.1 - Гаммою. Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу - B.1.617.2 і B.1.617.1 - назвали Дельтою і Каппою відповідно.



Відзначається, що нова система назв створена експертами ВООЗ, щоб уникнути дискримінації країн, в яких згадані штами виявили вперше, і для спрощення вживання в мові.