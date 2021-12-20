ВООЗ: вакцинація від COVID-19 може початися в наступному році

13:39 20 липень Київ, Україна

Перші позитивні результати досліджень вакцин-кандидатів очікуються до початку наступного року. У випадку успіху, масова вакцинація людей почнеться в кінці 2021 року.

Про це повідомила заступник голови ВООЗ Сумія Свамінатан.

Представниця ВООЗ нагадала, що «на даний момент більше 20 вакцин проходять клінічні випробування, і є надія, що деякі з них спрацюють».



Крім того, Сумія Свамінатан зазначила - той факт, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.



Відзначимо, раніше в ВООЗ розповіли, що першими вакцину від COVID-19 можуть отримати медичні працівники і люди з групи ризику. У пріоритеті будуть бідні країни.