ВООЗ: У глобальному зрізі ми знаходимося на критичному етапі пандемії

Причиною нових масових спалахів коронавірусу по всьому світу є загальне недотримання карантинних обмежень та нехтування засобами дезінфекції. У цьому впевнена представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.
Вона зазначила, що в квітні-червні кількість заражень стала знижуватися через суворий карантин, проте "вірус нікуди не пішов", і коли жорсткі обмеження знімають, захворюваність зростає. ВООЗ закликає всі країни вжити заходів, щоб запобігти новим смертям, а також підтримувати потужності охорони здоров'я.
Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції кожен раз будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.
За її словами, розвиток пандемії визначається прийнятими заходами і поведінкою кожної людини.
Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції кожен раз будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.
За її словами, розвиток пандемії визначається прийнятими заходами і поведінкою кожної людини.
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