ВООЗ: У глобальному зрізі ми знаходимося на критичному етапі пандемії

17:29 03 листопада Київ, Україна

Причиною нових масових спалахів коронавірусу по всьому світу є загальне недотримання карантинних обмежень та нехтування засобами дезінфекції. У цьому впевнена представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Меліта Вуйнович.

"У глобальному зрізі ми знаходимося на критичному етапі пандемії, особливо в Північній півкулі. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, і деякі країни знаходяться в скрутному становищі. Захворюваність COVID-19 продовжує прискорюватися, в той час, як кількість нових випадків смерті останнім часом залишалася відносно стабільною", - сказала Вуйнович.

Вона зазначила, що в квітні-червні кількість заражень стала знижуватися через суворий карантин, проте "вірус нікуди не пішов", і коли жорсткі обмеження знімають, захворюваність зростає. ВООЗ закликає всі країни вжити заходів, щоб запобігти новим смертям, а також підтримувати потужності охорони здоров'я.



Вуйнович вважає, що розслабленість, втрата пильності і відсутність дезінфекції кожен раз будуть приводити до нових спалахів коронавірусу.



За її словами, розвиток пандемії визначається прийнятими заходами і поведінкою кожної людини.