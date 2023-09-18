ВООЗ вимагає від Китаю "повного доступу" для з'ясування походження Covid-19

"Ми тиснемо на Китай, щоб той надав повний доступ і просимо країни порушувати це питання під час їхніх двосторонніх зустрічей, щоб спонукати Пекін до співпраці. Ми вже письмово просили надати нам інформацію", - сказав Гебреєсус.

За його словами, організація готова направити другу команду для дослідження питання про походження коронавірусу, оскільки виникнення пандемії залишається незрозумілим після появи перших випадків захворювання майже чотири роки тому.



Коментарі керівника ВООЗ прозвучали на тлі створення нових вакцин і зростання кількості випадків коронавірусу. У світі вже офіційно закінчилася пандемія коронавірусу у травні 2023 року, проте глобальний орган охорони здоров'я заявив, що країни мають посилити спостереження за новим мутованим варіантом ковіду – BA.2.86 та іншими субваріантами Omicron.



Світові лідери вперше обговорять питання пандемії на зустрічах високого рівня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку вже цього тижня. Там буде й український президент Володимир Зеленський.