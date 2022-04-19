ВООЗ: штам Лямбда виявлений в 30 країнах світу

15:10 20 липня Київ, Україна

У ВООЗ стурбовані поширенням штаму Лямбда, на сьогодні він зафіксований вже більш ніж в 30 країнах.

Про це в ході трансляції розповіла глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.



"Він (штам "Лямбда". - ред.) циркулює в низці держав, в основному в Північній і Південній Америці, хоча до цього моменту був виявлений більш ніж в 30 країнах", - сказала Ван Керкхове.



Експертка зазначила, що в червні ВООЗ внесла його в список штамів, які потребують уваги, і уважно стежить за його розповсюдженням. У організації є група, що стежить за еволюцією вірусу.