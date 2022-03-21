ВООЗ: штам дельта може протягом кількох тижнів розпочати панувати по всій Європі

13:13 28 червня Київ, Україна

Експерти ВООЗ висловили побоювання щодо того, що індійський штам або штам дельта всього за два-чотири тижні може стати домінуючим у всій Європі.

Про це пише The Guardian.



В організації попередили про небезпеку нової смертельної хвилі через штам дельта, який виявлено уже в 92 країнах. У ВООЗ назвали штам найбільш заразним з усіх штамів коронавірусу.



Поза Європою дельта вже бушує в Індонезії, там на днях був зафіксований рекорд захворюваності - понад 21 тисяча нових випадків. Подібні сплески відбуваються по всьому регіону, зокрема, в Таїланді та Малайзії. А також в Росії, де Москва вже кілька днів поспіль фіксує рекорди смертності.



Також через дельту уряди Австралії та Нової Зеландії посилили карантинні обмеження. А в Ізраїлі знову ввели вимогу обов'язкового носіння захисних масок в приміщеннях через зростання рівня захворюваності в країні.



Крім того, минулого тижня кількість нових випадків коронавірусу зросла на 25% по всій Африці.