ВООЗ рекомендує продовжувати вакцинацію AstraZeneca

21:40 17 березень Київ, Україна

У ВООЗ впевнені, що переваги застосування вакцини AstraZeneca переважують ризики, і настійно рекомендують продовжувати вакцинацію. Зараз комітет організації з оцінки безпеки вакцин ретельно вивчає останні дані про безпеку препарату AstraZeneca і, як тільки з'являться перші результати, вони будуть оприлюднені.

Про це повідомляє CNBC.



"ВООЗ вважає, що переваги застосування вакцини AstraZeneca переважують ризики, і рекомендує продовжувати вакцинацію... Тромбоемболічні події, як відомо, відбуваються часто. Венозна тромбоемболія - третє за поширеністю серцево-судинне захворювання в світі", - йдеться в заяві організації.



Експерти ВООЗ також додали, що комітет організації з оцінки безпеки вакцин ретельно вивчає останні дані про безпеку препарату AstraZeneca і, як тільки він завершить цей процес, результати будуть оприлюднені.



За даними компанії AstraZeneca, на сьогодні COVID-вакциною її виробництва щеплені 17 млн осіб в ЄС і в Великобританії.



Як повідомлялося, Норвегія, Данія, Австрія, а пізніше Нідерланди та Ірландія призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca після появи даних про утворення тромбів у тих, хто прищепився.