ВООЗ рекомендує ковід-вакцину Johnson&Johnson для боротьби з новими мутаціями коронавірусу

У ВООЗ рекомендують ковід-вакцину Johnson&Johnson, як найбільш ефективну з наявних, в боротьбі з новими мутаціями COVID-19.
Про це повідомляє CGTN.
За його словами, вакцина довела свою ефективність "в країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.
Раніше ми повідомляли, що група дослідників з США на чолі з доктором Бін Ченом з Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.
Раніше ми повідомляли, що група дослідників з США на чолі з доктором Бін Ченом з Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.
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