ВООЗ рекомендує ковід-вакцину Johnson&Johnson для боротьби з новими мутаціями коронавірусу

13:28 18 березень Київ, Україна

У ВООЗ рекомендують ковід-вакцину Johnson&Johnson, як найбільш ефективну з наявних, в боротьбі з новими мутаціями COVID-19

Про це повідомляє CGTN.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і продемонструвала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження за віком", - сказав глава Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Алехандро Кравіото.

За його словами, вакцина довела свою ефективність "в країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.



Раніше ми повідомляли, що група дослідників з США на чолі з доктором Бін Ченом з Бостонської дитячої лікарні встановила, як британський, південноафриканський і бразильський штами коронавірусу SARS-CoV-2 впливають на його заразність.