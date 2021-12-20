ВООЗ розповів про вакцини, які будуть застосовуватися перорально або назально за допомогою спрею або пластиру

Вчені ВООЗ очікують до кінця поточного року поліпшення вже наявних вакцин і позитивні дані клінічних випробувань тих, які досліджуються зараз.
Про це сказала провідна вчена ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв'ю Вloomberg.
За словами Свамінатан, 6-8 нових вакцин повинні завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку до кінця року.
Нові вакцини додадуть до 10 вже схвалених ВООЗ вакцин від коронавірусу.
За словами Свамінатан, 6-8 нових вакцин повинні завершити клінічні дослідження і пройти нормативну перевірку до кінця року.
Нові вакцини додадуть до 10 вже схвалених ВООЗ вакцин від коронавірусу.
Відзначається, що, зокрема, сьогодні проводяться дослідження вакцин, які будуть застосовуватися перорально або назально за допомогою спрею або пластиру на шкіру. Такі препарати будуть краще підходити певним групам, зокрема, вагітним жінкам, зазначила науковець.
Як пише агентство, в цей час проходить процес випробування на людях більше ніж 80 вакцин-кандидатів, хоча деякі з них знаходяться на ранніх стадіях клінічних досліджень. При цьому компанії, чиї вакцини вже використовуються в світі, приступили до дослідження оновлених версій препарату, який повинен стати ефективним проти нових штамів вірусу.
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