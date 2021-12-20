ВООЗ проведе екстрену нараду через новий варіант коронавірусу в ПАР

10:01 26 листопад Київ, Україна

У ПАР виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529. з високою кількістю мутацій, крім того, є ознаки того, що він поширюється швидше, ніж дельта-варіант і, перш за все, серед молоді.



У нового варіанта щонайменше 10 мутацій, тоді як у дельта-варіанту їх всього 2, у бета - 3, заявили вчені.



Глава МОЗ ПАР Джо Паахла охарактеризував B.1.1.529 як "той, що викликає занепокоєння" і є причиною зростання кількості хворих у країні. Крім того, новий ковід-варіант може викликати велике навантаження на імунну систему людини.



Перші випадки зараження південноафриканським ковід-штамом вже виявлені в Ізраїлі - один у людини, що знаходиться на карантині, і існує підозра, що він ще у двох. МОЗ перевіряє ще раз результати. У всіх трьох випадках йдеться про тих, хто прилетів з-за кордону. У зв'язку з цим вже закрили повітряне сполучення з ПАР.



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про скликання екстреної наради 26 листопада.