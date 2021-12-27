ВООЗ проти повторного карантину

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила свою позицію щодо карантину, провівши дослідження і вивчивши всю інформацію, члени ВООЗ дійшли висновку, що світ повинен відмовитися від обмежувальних заходів.
Епідемія коронавируса продемонструвала деяку сумнівність рекомендацій ВООЗ, до яких більшість країн прислухалося і виконувало рекомендації.
Якщо раніше ВООЗ рекомендувала країнам закривати кордони і вводить жорсткий карантин для населення. То тепер головний епідеміолог організації Марії Ван Керкхове заявила про неприпустимість карантинів при другій і наступних хвилях Covid-19.
За словами представника організації, економічні наслідки для країн куди страшніше виграшу в медичному плані. А закриття шкіл взагалі назвали "катастрофою".
Як підкреслили медики, носіння захисних масок і соцдістанція - цього цілком достатньо, щоб стримати поширення вірусу.
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