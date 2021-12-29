ВООЗ продовжила світовий режим НС через COVID-19

Уже вісім тижнів поспіль зростає кількість хворих на COVID-19, в зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим НС ще на три місяці.
Про це заявив комітет ВООЗ з НС в понеділок, 19 квітня.
Пандемія "все ще є надзвичайною подією і продовжує негативно впливати на здоров'я населення в світі", заявили експерти ВООЗ, зазначивши, що "ризик міжнародного поширення" хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають "скоординованої міжнародної відповіді".
При цьому минулого тижня коронавірусом заразилися понад 5,2 млн осіб - захворюваність зростає восьмий тиждень поспіль, а смертність збільшується п'ять тижнів поспіль.
При цьому минулого тижня коронавірусом заразилися понад 5,2 млн осіб - захворюваність зростає восьмий тиждень поспіль, а смертність збільшується п'ять тижнів поспіль.
Глава ВООЗ нагадав, що мільйон людей померли від наслідків зараження коронавірусом протягом дев'яти місяців, після того, як було зафіксовано спалах хвороби.
На цей момент в світі спостерігається зростання кількості тих, хто заразилися і які розміщені на лікування в лікарні серед людей у віці від 25 до 59 років. За його словами, "можливо, це є результатом наявності різновидів вірусу, що відрізняються високою заразністю", а також активними соціальними контактами "молодих дорослих".
У світової спільноти "є інструменти для того, щоб поставити пандемію під контроль протягом місяців, якщо вони [ці інструменти] будуть застосовуватися послідовно і рівноправно", нагадав Гебрейесус.
У світової спільноти "є інструменти для того, щоб поставити пандемію під контроль протягом місяців, якщо вони [ці інструменти] будуть застосовуватися послідовно і рівноправно", нагадав Гебрейесус.
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