ВООЗ продовжила світовий режим НС через COVID-19

20:44 19 квітень Київ, Україна

Уже вісім тижнів поспіль зростає кількість хворих на COVID-19 , в зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим НС ще на три місяці.

Про це заявив комітет ВООЗ з НС в понеділок, 19 квітня.

"Генеральний директор ВООЗ прийняв рішення, що пандемія COVID-19 продовжує являти собою надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Він погодився з рекомендацією комітету", - сказано в повідомленні.

Пандемія "все ще є надзвичайною подією і продовжує негативно впливати на здоров'я населення в світі", заявили експерти ВООЗ, зазначивши, що "ризик міжнародного поширення" хвороби і її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають "скоординованої міжнародної відповіді".



При цьому минулого тижня коронавірусом заразилися понад 5,2 млн осіб - захворюваність зростає восьмий тиждень поспіль, а смертність збільшується п'ять тижнів поспіль.

"Кількість випадків [захворювання, що викликається коронавірусом] COVID-19 зростає восьмий тиждень поспіль, надійшли повідомлення про 5,2 млн випадків. Смертність зростає п'ятий тиждень поспіль, на цей момент у ВООЗ надійшли повідомлення про більш ніж 3 млн померлих", - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВООЗ нагадав, що мільйон людей померли від наслідків зараження коронавірусом протягом дев'яти місяців, після того, як було зафіксовано спалах хвороби.

"Знадобилося чотири місяці, щоб досягти 2 млн випадків, і три місяці, щоб був досягнутий рівень в 3 млн", - додав він.

На цей момент в світі спостерігається зростання кількості тих, хто заразилися і які розміщені на лікування в лікарні серед людей у віці від 25 до 59 років. За його словами, "можливо, це є результатом наявності різновидів вірусу, що відрізняються високою заразністю", а також активними соціальними контактами "молодих дорослих".



У світової спільноти "є інструменти для того, щоб поставити пандемію під контроль протягом місяців, якщо вони [ці інструменти] будуть застосовуватися послідовно і рівноправно", нагадав Гебрейесус.