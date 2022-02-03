ВООЗ застерігає країни від зняття COVID-обмежень

Оскільки кілька європейських країн пом'якшують або повністю скасовують обмеження, пов'язані з COVID-19, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає до обережності, оскільки коронавірус продовжує поширюватись.
У вівторок Данія зняла більшість своїх обмежень у зв'язку з COVID-19, включаючи використання масок у громадських місцях або вимогу підтвердження вакцинації для входу до громадських місць. Франція, Великобританія та інші європейські країни наслідують їхній приклад.
На брифінгу в штаб-квартирі агентства в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що для будь-якої країни передчасно здаватися або оголошувати про перемогу над пандемією.
Тедрос сказав, що COVID-19 залишається дуже заразним та смертельним, зокрема, через Омікрон. За 10 тижнів, що минули з моменту виявлення варіанта Омікрон, було зареєстровано майже 90 мільйонів випадків, більше ніж за весь 2020 рік.
На тому ж брифінгу керівник ВООЗ щодо COVID Марія Ван Керхове закликала країни виявляти обережність щодо зняття обмежень «всіх відразу». Вона запропонувала більш поступовий процес, тому що багато країн ще не пройшли піку сплесків Омікрон, а в інших низький рівень охоплення вакцинацією, особливо серед вразливих груп населення.
Глава Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан погодився із закликом до обережного підходу та зазначив, що не всі країни перебувають у однаковому становищі щодо пандемії. Він сказав, що країни, які приймають рішення про ширше відкриття, також мають бути впевнені, що вони можуть можливість закритися так само швидко.
Райан сказав: "Важливо, щоб ми інформували спільноти і, можливо, гарантували, що спільноти розуміють, що заходи, можливо, доведеться ввести повторно", якщо випадки COVID-19 відновляться.
У вівторок Данія зняла більшість своїх обмежень у зв'язку з COVID-19, включаючи використання масок у громадських місцях або вимогу підтвердження вакцинації для входу до громадських місць. Франція, Великобританія та інші європейські країни наслідують їхній приклад.
На брифінгу в штаб-квартирі агентства в Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що для будь-якої країни передчасно здаватися або оголошувати про перемогу над пандемією.
Тедрос сказав, що COVID-19 залишається дуже заразним та смертельним, зокрема, через Омікрон. За 10 тижнів, що минули з моменту виявлення варіанта Омікрон, було зареєстровано майже 90 мільйонів випадків, більше ніж за весь 2020 рік.
На тому ж брифінгу керівник ВООЗ щодо COVID Марія Ван Керхове закликала країни виявляти обережність щодо зняття обмежень «всіх відразу». Вона запропонувала більш поступовий процес, тому що багато країн ще не пройшли піку сплесків Омікрон, а в інших низький рівень охоплення вакцинацією, особливо серед вразливих груп населення.
Глава Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан погодився із закликом до обережного підходу та зазначив, що не всі країни перебувають у однаковому становищі щодо пандемії. Він сказав, що країни, які приймають рішення про ширше відкриття, також мають бути впевнені, що вони можуть можливість закритися так само швидко.
Райан сказав: "Важливо, щоб ми інформували спільноти і, можливо, гарантували, що спільноти розуміють, що заходи, можливо, доведеться ввести повторно", якщо випадки COVID-19 відновляться.
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